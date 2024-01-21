Представлен недорогой игровой ноутбук Lenovo Legion Y7000P 2024

Legion Y7000P 2024 доступен в четырех конфигурациях:

- i7−14650HX + RTX 4050 + 16 ГБ + 1 ТБ: 7299 юаней (1025 долларов)

- i7−14650HX + RTX 4060 + 16 ГБ + 1 ТБ: 7999 юаней (1123 долларов)

- i7−14700HX + RTX 4060 + 16 ГБ + 1 ТБ: 8299 юаней (1166 долларов)

- i7−14700HX + RTX 4070 + 16 ГБ + 1 ТБ: 8999 юаней (1264 долларов)

Ноутбук оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600, частотой 165 Гц и яркостью 350 нит. Его толщина составляет 19,7 мм, а вес — 2,5 кг. Он комплектуется 16 ГБ оперативной памяти DDR5−5600 (с одним дополнительным слотом) и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ (с двумя слотами M.2). Он также поддерживает быструю зарядку 140 Вт Type-C.

Новая система охлаждения, получившая название «Сухой лед», использует для отвода тепла паровую камеру и четыре вентилятора.

Legion Y7000P 2024 доступен для покупки в Китае с сегодняшнего дня. В других регионах он будет доступен в ближайшие месяцы.