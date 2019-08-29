Представлен недорогой ноутбук Xiaomi Redmi на Intel Core десятого поколения

Если быть конкретнее, разные версии ноутбука работают на моделях Intel Core i7-10510U и Core i5-10210U. Оба процессора принадлежат новому семейству Comet Lake и имеют четыре ядра. Первый работает на частотах до 4,3 ГГц в режиме Turbo, а второй — до 3,9 ГГц.

Все версии оснащены 8 ГБ оперативной памяти. Базовая модель на Core i5-10210U имеет SSD на 256 ГБ, а топовая модель на Core i7-10510U — SSD на 512 ГБ.

Стоить базовая версия будет примерно $559, средняя (с Core i5-10210U и 512 ГБ) — $628. А вот топовая — $697.