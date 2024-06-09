Представлен недорогой планшет Huawei MatePad SE 11

MatePad SE 11 оснащен 11-дюймовым FHD+ дисплеем с соотношением экрана к корпусу 85% и пиковой яркостью 400 нит. Хотя официальные подробности о процессоре еще не известны, ожидается, что MatePad SE 11 будет оснащен чипсетом Kirin 710A или Snapdragon 680, работающим под управлением HarmonyOS 2.0. Он предлагает варианты хранения данных на 64 и 128 ГБ, а также варианты оперативной памяти на 4, 6 или 8 ГБ.

Планшет оснащен 8-Мп задней и 5-Мп фронтальной камерами. Благодаря поддержке стилуса M-Pen Lite (продается отдельно) планшет превращается в цифровой блокнот или холст для рисования.

Возможности подключения включают Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.1 и порт USB Type-C. Есть и аккумулятор емкостью 7700 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт.

Ценовая информация еще не объявлена, но бюджетным он будет точно.