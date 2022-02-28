Представлен невероятно мощный Lenovo ThinkPad с 16" дисплеем и RTX 3080 Ti

В основе ноутбука лежат новейший процессор Intel 12-го поколения серии H (до i9) и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080Ti. Всего в ThinkPad X1 Extreme G5 предлагается до 64 ГБ оперативной памяти типа DDR5. В качестве хранилища выступает SSD объёмом до 8 ТБ. На бумаге ноутбук выглядит как настоящий монстр. TDP превышает 100 Вт. Для охлаждения у компьютера есть два вентилятора, в системе применяются испарительная камера и жидкий металл.

Экран ThinkPad X1 Extreme G5 имеет частоту обновления до 165 Гц, разрешение его достигает 4K. Есть и FullHD веб-камера для видеоконференций. Также имеется возможность подключения к 5G-сетям.