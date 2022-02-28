Представлен невероятно мощный Lenovo ThinkPad с 16" дисплеем и RTX 3080 Ti

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:00
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Представлен невероятно мощный Lenovo ThinkPad с 16" дисплеем и RTX 3080 TiThinkPad X1 Extreme G5
Среди новинок от Lenovo есть и модель для тех, кому нужен мощный ноутбук для работы и игр — ThinkPad X1 Extreme G5. Он оснащён большим 16-дюймовым экраном.
В основе ноутбука лежат новейший процессор Intel 12-го поколения серии H (до i9) и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080Ti. Всего в ThinkPad X1 Extreme G5 предлагается до 64 ГБ оперативной памяти типа DDR5. В качестве хранилища выступает SSD объёмом до 8 ТБ. На бумаге ноутбук выглядит как настоящий монстр. TDP превышает 100 Вт. Для охлаждения у компьютера есть два вентилятора, в системе применяются испарительная камера и жидкий металл.
Экран ThinkPad X1 Extreme G5 имеет частоту обновления до 165 Гц, разрешение его достигает 4K. Есть и FullHD веб-камера для видеоконференций. Также имеется возможность подключения к 5G-сетям.
Источник: Lenovo