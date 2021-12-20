Представлен ноутбук с экраном в стиле Android-смартфона

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:31
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Представлен ноутбук с экраном в стиле Android-смартфонаНе один MacBook Pro пошёл по этому пути
Компания Chuwi представила компактный ноутбук MiniBook X — первый в мире с круглым вырезом в экране, как у Android-смартфона.
Chuwi MiniBook X оснащается 10,8-дюймовым тачскрином и может превращаться из ноутбука в планшет. Устройство работает на процессоре Intel Celeron N5100, имеет 12 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Новинку оценили в $599.
Chuwi отметила, что новая модель имеет более тонкие рамки вокруг дисплея и вырез под 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Помимо этого у ноутбука есть порт USB Type-C с поддержкой 45-ваттной зарядки, память LPDDR4X. Четырёхъядерный процессор с тактовой частотой до 2,8 ГГц оснащён встроенной графикой Intel UHD.
Пока неясно, будет ли новинка продаваться в России.
Источник: Liliputing