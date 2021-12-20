Представлен ноутбук с экраном в стиле Android-смартфона

Chuwi отметила, что новая модель имеет более тонкие рамки вокруг дисплея и вырез под 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Помимо этого у ноутбука есть порт USB Type-C с поддержкой 45-ваттной зарядки, память LPDDR4X. Четырёхъядерный процессор с тактовой частотой до 2,8 ГГц оснащён встроенной графикой Intel UHD.

Пока неясно, будет ли новинка продаваться в России.