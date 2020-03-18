Представлен новый Apple iPad Pro с поддержкой трекпада

Оба варианта новых iPad Pro размерами 11 и 12,9 дюйма выглядят почти так же, как прошлогодние модели. Однако имеют новые процессор и систему камер. Кроме того, планшеты получили лазерный дальномер (LiDAR) и поддержку новой клавиатуры.

Последнюю можно развернуть особым образом, и она приподнимает iPad в более удобное положение. На клавиатуре есть трекпад. Apple назвала новый гаджет Magic Keyboard. Он также поддерживает multi-touch жесты, получил «плавную регулировку наклона» и подсветку клавиш. Продажи клавиатуры стартуют только в мае. Цена её составит от 26 990 рублей.

Сообщается, что в России новый iPad Pro будет стоить от 69 990 рублей за 11-дюймовую версию без LTE и от 86 990 рублей за 12,9-дюймовую версию без LTE. Устройство уже можно посмотреть на сайте Apple.