ASUS вместила два дисплея — 16" + 14,1" — в один ноутбук

Ноутбуки и планшеты
Вчера в 23:00
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ASUS вместила два дисплея — 16" + 14,1" — в один ноутбукОдин — невысокий тачскрин
На выставке CES 2022 продемонстрировали мощный игровой ноутбук ROG Zephyrus Duo 16. Он оснащён двумя экранами.
Zephyrus Duo 16 получил мобильные процессоры AMD R9 6900HX в паре с видеокартой NVIDIA RTX 3080 Ti. Также ноутбук поддерживает память типа DDR5 и интерфейс PCIe 4.0. Устройство может оснащаться до 64 ГБ двухканальной памяти DDR5-4800. И RAM, и SSD можно расширять.
Ноутбук хорошо подходит для мультизадачной работы, так как оснащён тачскрином диагональю 14,1 дюйма высотой в половину основного дисплея. Этот экран может поддерживать разрешение 4K. В ряде совместимых игр, таких как Dying Light 2, на дополнительный дисплей можно перенести часть игрового интерфейса для максимально комфортного управления.
Zephyrus Duo 16 получил батарею на 90 Вт*ч и поддержку 100-Вт зарядки. Ноутбук весит 2,5 килограмма.