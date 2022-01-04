ASUS вместила два дисплея — 16" + 14,1" — в один ноутбук

Ноутбук хорошо подходит для мультизадачной работы, так как оснащён тачскрином диагональю 14,1 дюйма высотой в половину основного дисплея. Этот экран может поддерживать разрешение 4K. В ряде совместимых игр, таких как Dying Light 2, на дополнительный дисплей можно перенести часть игрового интерфейса для максимально комфортного управления.

Zephyrus Duo 16 получил батарею на 90 Вт*ч и поддержку 100-Вт зарядки. Ноутбук весит 2,5 килограмма.