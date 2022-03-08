Представлен новый iPad Air на процессоре от ноутбуков

Новый iPad Air поддерживает 5G, ультраширокоугольную камеру для веб-конференций и селфи с датчиком на 12 Мп. С планшетом может работать Apple Pencil второго поколения. Дизайн остался старым. Кроме того, частота обновления планшета не превышает 60 Гц. iPad Air по-прежнему использует Touch ID.

Новинка выйдет в цветах пастельных тонов. Цены на iPad Air будут начинаться с 599 долларов. Планшет выйдет в двух вариантах памяти. В США его продажи начнутся 18 марта. В Россию, как мы помним, новая продукция Apple пока не будет поставляться. Сколько это продлится, неизвестно.