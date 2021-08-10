Представлен новый среднебюджетный планшет Xiaomi

Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 860. Это не самая мощная модель в линейке компании, но по сути она является копией Snapdragon 855+.

Планшет получил ЖК-дисплей диагональю 11 дюймов, разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера устройства представлена датчиком изображения на 8 Мп. Основная камера тут 130-мегапиксельная.

Xiaomi Mi Pad 5 оснащён аккумулятором ёмкостью 8720 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. На то, чтобы полностью зарядить планшет, потребуется 91 минута.

У планшета установлено четыре динамика. Толщина его корпуса составляет 6,85 мм. Весит устройство 511 граммов.

Версия 6 ГБ + 128 ГБ оценена в 1999 юаней (около 23 тысяч рублей), а версия 6 ГБ + 256 ГБ — в 2299 юаней.