Представлен первый ноутбук на Windows с чувствительным к силе нажатия тачпадом

Диагональ экрана у MateBook X 2020 13-дюймовая, дисплей занимает 90% поверхности передней панели, имеет 100-процентный охват цветовой гаммы sRGB и контрастность до 1500:1.

Ноутбук работает на процессорах Intel Core i5 и Core i7 десятого поколения. Оснащён до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и SSD на 512 ГБ. MateBook X 2020 весит около килограмма, его габариты составляют 284,4 x 206,7 x 13,6 мм. Устройство использует безвентиляторную систему охлаждения.

Продвинутый тачпад ноутбука Huawei назвала Free Touch. Он явно был вдохновлён трекпадом Apple Force Touch.

MateBook X 2020 в версии Core i5-1021U и 8 ГБ + 512 ГБ стоит $1156, в версии Core i5-1021U и 16 ГБ + 512 ГБ — $1300, в версии Core i7-1051U и 16 ГБ + 512 ГБ — $1445. Когда ноутбук появится в России, пока неизвестно.