Представлен первый ноутбук с семью экранами

Ноутбук, а точнее прототип, назвали Aurora 7. Он работает на процессоре Intel Core i9 9900K и на графическом ускорителе NVIDIA GTX. По крайней мере, таковы характеристики устройства, которое было модифицировано под Aurora 7.

Четыре экрана имеют диагональ 17,3 дюйма и разрешение 4К, а ещё три — 7 дюймов и Full HD. Один из семидюймовых дисплеев встроен в рабочую панель ноутбука справа.

О том, сколько будет стоить готовая подобная модель, информации нет. Дополнительные технические характеристики также не сообщаются. Мы можем оценивать только фотографии прототипа.