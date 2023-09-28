Представлен первый планшет на базе процессора AMD Ryzen 8000 Hawk Point

Hawk Point, входящие в семейство Ryzen 8000, представляют собой небольшое обновление нынешних Ryzen 7040 Phoenix. Они будут оснащены ядрами Zen 4 и графическими процессорами RDNA 3,5 с сохранением прежних конфигураций ядер. Кроме того, новые APU будут оснащены модернизированным движком XDNA для расширения возможностей ИИ и конкуренции с NPU/VPU Intel в грядущих процессорах Meteor Lake.

Планшет также оснащен приличной памятью, универсальными портами, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, расширенными возможностями безопасности, дисплеем с высокой частотой обновления, мощным звуком, камерами и длительным временем автономной работы.