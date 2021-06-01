Утверждается, что это первый в мире ноутбук с тачпадом, встроенным в клавиатуру. Устройство создано на базе технологии TouchOnKeys. Его продажи начнутся в 2021 году.

Представители компаний считают, что использовать такой ноутбук удобнее: не нужно постоянно переносить руку на отдельный тачпад. При этом жесты в TouchOnKeys такие же, как на обычном тачпаде. А вот площадь ввода в таком случае становится больше. Тачпад также автоматически переключается между режимами ввода текста и сенсорного управления. Он позволяет перемещать курсор и объекты на экране, скроллить страницы, менять их размеры, управлять громкостью и яркостью экрана. Сами клавиши, кстати выполнены по ножничному механизму. Есть и регулируемая подсветка.