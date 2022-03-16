Представлены ASUS ROG Strix G с новейшими процессорами AMD, видеокартой RTX 3070 Ti и 300 Гц дисплеем

На выбор есть две модели: ROG Strix G15 и G17. Более компактная версия оснащена 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 300 Гц. Также его экран поддерживает 100% SRGB и имеет пиковую яркость 300 кд/м2.

«Старшая» модель оснащена уже 17,3-дюймовым дисплеем IPS WQHD с частотой обновления 165 Гц. Он полностью охватывает цветовую гамму DCI-P3 и также может похвастаться яркостью 300 кд/м2.

При этом в основу ноутбуков легли процессоры AMD Ryzen 6000-й серии и Ryzen 9 6900HX. За графику отвечает видеокарта NVIDIA RTX 3070 Ti. Оперативной памяти в ноутбуки установлено 16 ГБ, а постоянной — 1 ТБ в лице SSD М.2-накопителя.