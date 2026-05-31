Опубликовано 31 мая 2026, 18:08
Представлены бюджетные процессоры для ноутбуков Qualcomm Snapdragon C

Что продаются от 300 долларов
Qualcomm анонсировала Snapdragon C, процессор, что предназначен для недорогих ноутбуков. Как пишут СМИ, устройства с ним будут стоить от 300 долларов.
© Qualcomm

По данным изданий, Snapdragon C производится по технологии 6-нм. В нём восемь вычислительных ядер: одно мощное, три средних и четыре энергосберегающих. Также есть графический чип Adreno с частотой 900 МГц, поддержка оперативной памяти LPDDR5 и небольшой блок для ИИ. Он не дотягивает до стандарта Copilot+. Зато экономия энергии здесь в акценте.

Первые ноутбуки на Snapdragon C готовят Acer, HP и Lenovo. Подробности компания раскроет позже.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
