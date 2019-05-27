Представлены игровые ноутбуки с рекордными дисплеями

Также представлены панели 4K UHD с частотой обновления 120 Гц, что вдвое превышает частоту обычных UHD-дисплеев. Такой дисплей используется в новой версии ультратонкого Zephyrus S GX502.

Отдельного упоминания заслуживает портативный монитор ZenScreen Touch. Это 15,6-дюймовый сенсорный внешний экран разрешением Full HD для ноутбуков и смартфонов. Он обладает аккумулятором ёмкостью 7800 мАч и защитным чехлом, который в рабочем состоянии выступает в роли подставки.