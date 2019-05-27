Представлены игровые ноутбуки с рекордными дисплеями

Компания ASUS представила к выставке Computex 2019, которая пройдёт в Тайбэе с 28 мая по 1 июня, игровые ноутбуки Strix SCAR III и Hero III с рекордно-быстрыми дисплеями.
По словам производителя, это первые в мире ноутбуки с 17-дюймовыми экранами с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс. Ноутбуки оснащаются графикой NVIDIA GeForce RTX 2070, которая была разогнана в заводских условиях.
Также представлены панели 4K UHD с частотой обновления 120 Гц, что вдвое превышает частоту обычных UHD-дисплеев. Такой дисплей используется в новой версии ультратонкого Zephyrus S GX502.
Отдельного упоминания заслуживает портативный монитор ZenScreen Touch. Это 15,6-дюймовый сенсорный внешний экран разрешением Full HD для ноутбуков и смартфонов. Он обладает аккумулятором ёмкостью 7800 мАч и защитным чехлом, который в рабочем состоянии выступает в роли подставки.