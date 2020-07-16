Представлены ноутбуки Honor на новых процессорах AMD с хорошей графикой

Устройство продаётся в версиях с процессорами AMD Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H. Ноутбуки не предусматривают дискретной видеокарты, но указанные платформы имеют обновлённую графику Vega.

Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition оснащён 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем PCIe NVMe на 512 ГБ. Размер экран ноутбука составляет 16,1 дюйма. Имеются довольно узкие рамки. Габариты устройства таковы: 369 x 234 x 16,9 мм. Вес составляет — 1,7 килограмма. Также у ноутбука есть выдвижная селфи-камера. Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition поддерживают быструю зарядку мощностью 65 Вт через разъём USB-C.

Стоимость ноутбука с процессором Ryzen 5 4600H составляет $671, а с процессором Ryzen 7 4800H — $743.