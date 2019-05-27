Представлен ноутбук с огромным вторым дисплеем

Компания ASUS представила к выставке Computex 2019, которая пройдёт в Тайбэе с 28 мая по 1 июня, ноутбук ZenBook Pro Duo (модельный номер UX581) с функцией ScreenPad+.
Фактически, это огромный сенсорный дисплей над клавиатурой. Вспомогательный экран имеет 14-дюймовую диагональ и разрешение 4K (3840 x 1100 пикселей). Он предлагает дополнительные элементы управления для различных приложений и новые возможности многозадачности.
Основной OLED-дисплей NanoEdge с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) и поддержкой HDR имеет контрастность 100000:1 и цветовой охват 100% DCI-P3. Ноутбук основан на процессорах Intel девятого поколения вплоть до Core i9, графике GeForce RTX 2060, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и до 1 ТБ на четырёх твёрдотельных накопителях с интерфейсом PCIe 3.0. Также есть поддержка скоростного беспроводного подключения Wi-Fi 6 (802.11ax).
Также предусмотрена уменьшенная версия 14-дюймовая ZenBook Duo (UX481) с 12,6-дюймовым экраном ScreenPad Plus с разрешением Full HD, процессором Intel Core i7 и графикой GeForce MX250.
Точные сроки выпуска и цены пока не объявлены.