Представлен ноутбук с огромным вторым дисплеем

Компания ASUS представила к выставке Computex 2019, которая пройдёт в Тайбэе с 28 мая по 1 июня, ноутбук ZenBook Pro Duo (модельный номер UX581) с функцией ScreenPad+.

Фактически, это огромный сенсорный дисплей над клавиатурой. Вспомогательный экран имеет 14-дюймовую диагональ и разрешение 4K (3840 x 1100 пикселей). Он предлагает дополнительные элементы управления для различных приложений и новые возможности многозадачности.