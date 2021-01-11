Представлены рекордно лёгкие ноутбуки HP EliteBook с поддержкой 5G

Устройство весит чуть больше килограмма — оно легче своего предшественника. Ноутбук поддерживает подключение по Wi-Fi 6 и 5G. В качестве базы для EliteBook 840 Aero G8 выступают процессоры Intel последнего 11-го поколения — Core i5 и Core i7.

Покупатели смогут выбрать EliteBook 840 Aero G8 с 64 ГБ оперативной памяти типа DDR4-3200 и SSD на 2 ТБ.

Несмотря на уменьшенный вес, ноутбук имеет всё те же порты, что и оригинальный HP EliteBook 840 G8. Это два USB Type-C Thunderbolt 4, два USB 3.1 (один для зарядки), слот для nano-SIM. Аккумулятор модели обладает ёмкостью 53 Вт*ч.

Традиционно EliteBook имеет средства отслеживания ноутбука при потере Tile. Устройство оснащёно HD-камерой и технологией обработки аудио на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Всё это важно для видеоконференций.

Ноутбук поступит в продажу в марте 2021 года.