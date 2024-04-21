Приватный и безопасный планшет Volla достиг цели на Kickstarter

Опубликовано 21 апреля 2024, 19:30
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Приватный и безопасный планшет Volla достиг цели на KickstarterУ него своя ОС на основе Android
Технологический стартап Volla, известный своими смартфонами, ориентированными на конфиденциальность, успешно преодолел первоначальную цель финансирования своего первого планшета Volla Tablet на Kickstarter.
Это «новое поколение планшетов для простоты и конфиденциальности» может похвастаться своими характеристиками, такими как 12,3-дюймовый Quad HD дисплей, процессор MediaTek, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Но основной упор сделан на «конфиденциальность пользователя».
В стандартную комплектацию Volla Tablet входит Volla OS 13 — пользовательская система на базе Android. Однако пользователи могут выбрать версию Ubuntu Touch с конвергенцией настольных приложений и даже запустить Android-приложения.
С учетом того, что собрано более 75 000 долларов, а до конца кампании осталось 26 дней, планшет Volla Tablet, похоже, может если не обзавестись новыми функциями, то точно выйти в срок.
Источник:KickStarter
Автор:Максим Многословный
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