Приватный и безопасный планшет Volla достиг цели на Kickstarter

В стандартную комплектацию Volla Tablet входит Volla OS 13 — пользовательская система на базе Android. Однако пользователи могут выбрать версию Ubuntu Touch с конвергенцией настольных приложений и даже запустить Android-приложения.

С учетом того, что собрано более 75 000 долларов, а до конца кампании осталось 26 дней, планшет Volla Tablet, похоже, может если не обзавестись новыми функциями, то точно выйти в срок.