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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 21 апреля 2024, 19:30
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Приватный и безопасный планшет Volla достиг цели на Kickstarter

У него своя ОС на основе Android
Технологический стартап Volla, известный своими смартфонами, ориентированными на конфиденциальность, успешно преодолел первоначальную цель финансирования своего первого планшета Volla Tablet на Kickstarter.
Приватный и безопасный планшет Volla достиг цели на Kickstarter
© Ferra

Это «новое поколение планшетов для простоты и конфиденциальности» может похвастаться своими характеристиками, такими как 12,3-дюймовый Quad HD дисплей, процессор MediaTek, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Но основной упор сделан на «конфиденциальность пользователя».

Приватный и безопасный планшет Volla достиг цели на Kickstarter

© Volla

В стандартную комплектацию Volla Tablet входит Volla OS 13 — пользовательская система на базе Android. Однако пользователи могут выбрать версию Ubuntu Touch с конвергенцией настольных приложений и даже запустить Android-приложения.

С учетом того, что собрано более 75 000 долларов, а до конца кампании осталось 26 дней, планшет Volla Tablet, похоже, может если не обзавестись новыми функциями, то точно выйти в срок.