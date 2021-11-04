Процессор Intel и Windows 11 «из коробки»: Asus представила новый недорогой планшет

Очередным таким устройством стала новинка от Asus — Vivobook 13 Slate. Отличительной особенностью девайса от конкурентов является то, что он продаётся сразу в комплекте со фирменным стилусом и съёмной клавиатурой.

При этом интерена новинка и с точки зрения «железа». Например, в его основу лёг чип не от Qualcomm или MediaTek, а от Intel — Intel Pentium Silver N6000. Работает же устройство под управлением новейшей Windows 11.