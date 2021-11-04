Процессор Intel и Windows 11 «из коробки»: Asus представила новый недорогой планшет

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:34
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Процессор Intel и Windows 11 «из коробки»: Asus представила новый недорогой планшетКоторый легко перепутать с ноутбуком
Несмотря на всё новые достижения Apple в сегменте планшетов, конкуренты компании не бросают попыток выпустить свой достойный ответ iPad.
Очередным таким устройством стала новинка от Asus — Vivobook 13 Slate. Отличительной особенностью девайса от конкурентов является то, что он продаётся сразу в комплекте со фирменным стилусом и съёмной клавиатурой.
При этом интерена новинка и с точки зрения «железа». Например, в его основу лёг чип не от Qualcomm или MediaTek, а от Intel — Intel Pentium Silver N6000. Работает же устройство под управлением новейшей Windows 11.
Размер OLED-дисплея планшета — 13,3 дюйма. Объём опративной памяти от 4 до 8 ГБ, а постоянной от 64 до 256 ГБ. Есть также основная 13 Мп камера и 5 Мп фронтальная.
Самое интересное, что цена Asus Vivobook 13 Slate начинается от 600 долларов или 43 тыс рублей.
Источник: Gizmochina