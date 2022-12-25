Продажи белорусского ноутбука прекратились через несколько дней после старта

19:15, 25 декабря 2022
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Продажи белорусского ноутбука прекратились через несколько дней после стартаhahaha, classic...
Несколько дней назад в Минске в торговом центре Galleria начались продажи «первого белорусского ноутбука» H-book MAK4. Однако сегодня появилась информация, что никакой точки продаж в ТЦ нет.
Фото: runews24.ru
В инфоцентре Galleria Minsk журналистам сообщили, что «точка съехала». «У нас их точно уже не будет. Остальное не знаем», — добавили специалисты.
Отмечается, что в других торговых центрах ноутбук не был представлен. Его нельзя купить и на маркетплейсах, и на официальном сайте «Горизонта», который его производит.