Продажи белорусского ноутбука прекратились через несколько дней после старта

В инфоцентре Galleria Minsk журналистам сообщили, что «точка съехала». «У нас их точно уже не будет. Остальное не знаем», — добавили специалисты.

Отмечается, что в других торговых центрах ноутбук не был представлен. Его нельзя купить и на маркетплейсах, и на официальном сайте «Горизонта», который его производит.