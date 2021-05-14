Продажи ноутбуков показали бурный рост

Согласно данным аналитиков, поставки ноутбуков увеличились на 81% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Отмечается, что этому способствовало распространение работы из дома. Что любопытно, рост произошёл на фоне дефицита компонентов. Это значит, что на рынке существует отложенный спрос.

Крупнейшим поставщиком ноутбуков стала компания Lenovo, за ней следуют HP, Dell, Apple и Acer.