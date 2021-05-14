Ноутбуки и планшеты
Вчера в 17:48
Продажи ноутбуков показали бурный рост
Всё из-за удалёнки
Аналитики компании Strategy Analytics изучили рынок ноутбуков в первом квартале 2021 года. Оказалось, что продажи портативных ПК демонстрируют бурный рост.
Согласно данным аналитиков, поставки ноутбуков увеличились на 81% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Отмечается, что этому способствовало распространение работы из дома. Что любопытно, рост произошёл на фоне дефицита компонентов. Это значит, что на рынке существует отложенный спрос.
Крупнейшим поставщиком ноутбуков стала компания Lenovo, за ней следуют HP, Dell, Apple и Acer.
Кроме того, вырос спрос на устройства с предустановленной Chrome OS. Рост составил 174%. Дело в том, что Chromebook продолжают доминировать в образовательном секторе. Microsoft Windows же потеряла более 6% рынка.