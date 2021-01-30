Продажи ПК и планшетов побили рекорд в 2020 году

В отчёте отражены общие поставки ПК за весь 2020 год. Они составили 458,2 млн штук. Эта цифра побила предыдущий рекорд, установленный в 2015 году. Прирост составил 17% за год. Лидером рынка была компания Lenovo. За ней следуют Apple, HP, Dell и Samsung.