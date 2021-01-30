Ноутбуки и планшеты
Сегодня 14:17
Продажи ПК и планшетов побили рекорд в 2020 году
Благодаря пандемии
Компания Canalys выпустила отчёт за четвёртый квартал 2020 года и за весь год. Стало ясно, что этот год был хорошим для планшетов.
В отчёте отражены общие поставки ПК за весь 2020 год. Они составили 458,2 млн штук. Эта цифра побила предыдущий рекорд, установленный в 2015 году. Прирост составил 17% за год. Лидером рынка была компания Lenovo. За ней следуют Apple, HP, Dell и Samsung.
В новый отчёт вошли данные по планшетам и Chromebook. Лидерами на рынке планшетов были Apple, Samsung, Huawei, Amazon и Lenovo. Всего было поставлено 160 млн штук. Рост составил 28% за год. Вероятно, причиной роста стал спрос на планшеты из-за удалённой работы и учёбы.