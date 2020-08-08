Ноутбуки и планшеты
Сегодня 17:39
Продажи планшетов неожиданно выросли
В последнее время они падали
Аналитики Digitimes Research выяснили, что продажи планшетов неожиданно выросли во втором квартале 2020. Эксперты считают, что за третий квартал показатели будут ещё более удивительными.
Во втором квартале поставки планшетов по всему миру увеличились на 60,5% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении рост составил 21,3%.
В основном поставляли модели с экранами размером от 10 дюймов. Лидером рынка стала компания Apple. Также в пятёрку крупнейших производителей планшетов вошли Samsung, Huawei, Amazon и Lenovo.
Аналитики уверены, что в третьем квартале поставки покажут уровень, невиданный за последние годы. Причиной роста специалисты назвали восстановление производства планшетов, заказы, которые были отложены со второго квартала на третий, потребность в пополнении запасов со стороны операторов каналов.