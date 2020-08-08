Продажи планшетов неожиданно выросли

Во втором квартале поставки планшетов по всему миру увеличились на 60,5% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении рост составил 21,3%.

В основном поставляли модели с экранами размером от 10 дюймов. Лидером рынка стала компания Apple. Также в пятёрку крупнейших производителей планшетов вошли Samsung, Huawei, Amazon и Lenovo.

Аналитики уверены, что в третьем квартале поставки покажут уровень, невиданный за последние годы. Причиной роста специалисты назвали восстановление производства планшетов, заказы, которые были отложены со второго квартала на третий, потребность в пополнении запасов со стороны операторов каналов.