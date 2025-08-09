Опубликовано 09 августа 2025, 23:151 мин.
Продажи планшетов в мире выросли на 13% во втором квартале — лидер AppleРезультат не самый лучший, но всё равно хороший
По данным IDC, во втором квартале 2025 года в мире продали 38,3 млн планшетов, что на 13% больше, чем годом ранее. Рост обеспечили обновление устройств, выход новых моделей, а также государственные субсидии в Китае. Кроме того, некоторые компании увеличили запасы на складах из-за ожидания тарифов Трампа.
Лидером рынка осталась Apple — 12,7 млн устройств и 33% рынка. Основным драйвером продаж стал базовый iPad 2025 года, а общий рост компании составил 2,4% по сравнению с прошлым годом.
На втором месте Samsung с 7,2 млн проданных планшетов и долей 18,7%.
Третье место разделили Lenovo и Amazon — по 3,1 млн устройств. Lenovo выросла на 25% благодаря успеху серии Tab M и поддержке китайских властей, а Amazon показала рекордный рост в 205% благодаря расширенной линейке Fire.
Пятёрку замыкает Xiaomi — 2,8 млн планшетов и 7,4% рынка. Рост на 42% обеспечили модели Pad 7 и Redmi Pad SE.
Остальные производители суммарно поставили 9,4 млн устройств, что также немного больше, чем год назад.