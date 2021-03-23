Программу Epic Games Store назвали причиной быстрой разрядки некоторых ноутбуков

Как пишут источники, эта проблема ярко проявляется на процессорах Intel Tiger Lake. На Microsoft Surface Laptop с процессором Ryzen ситуация была лучше. Лаунчер Epic Games Store разряжает батарею как в активном состоянии ноутбука, так и в «закрытом». Сообщается, что в последнем случае программа может уменьшать автономность устройства на два часа.

Редактор PCWorld даже связался с Epic Games по почте, и в компании ему ответили, что такая проблема есть, и над её устранением работают. Также в Epic Games заявили, что энергопотребление зависит от того, открыто ли окно лаунчера.

В декабре 2020 года пользователи обнаружили, что лаунчер Epic Games существенно нагружает процессор AMD Ryzen 7 5800X.