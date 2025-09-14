Производитель комплектующих для ПК COLORFUL представил ноутбук Rimbook S1

Ноутбук оборудован батареей с поддержкой быстрой зарядки 65W через USB-C. Есть Wi-Fi 6, порт LAN 2,5 Гбит/с и разнообразные порты: HDMI 1.4, USB-A, USB-C, а также аудиоразъём 3,5 мм. Есть клавиатура с белой подсветкой и встроенная веб-камера со шторкой.

Цена Rimbook S1 с Intel Core i5-13420H, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD — 439 долларов. Продажи стартуют в ближайшее время.