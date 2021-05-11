Производитель компьютеров предупредил о дефиците процессоров в течение нескольких лет

Как пишут СМИ, представитель Dell считает, что глобальная нехватка микросхем может продлиться дольше, чем ожидалось. Дефицит развивается на фоне роста спроса на технику, а также на фоне торговой войны США и Китая.

По словам Майкла Делла, даже если производители чипов построят новые фабрики, для устранения дефицита понадобится значительное время. Стоит отметить, что Dell является важным клиентом для различных производителей микросхем, но даже этой компании пришлось платить много денег за обеспечение стабильных поставок.