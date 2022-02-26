Производитель ноутбуков Dell приостановил продажи в России

«Мы приостановили продажи продуктов на Украине и в России. Мы будем пристально следить за ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие шаги», — дали комментарии в компании по запросу ТАСС.

Напомним, ранее США ввели экспортные ограничения в отношении России, но они не должны были коснуться потребительской электроники. Санкции также ограничат доступ страны к продукции двойного назначения, рынку полупроводников и др.

Также на днях американский продавец БАДов iHerb перестал принимать новые заказы из России, Украины, Белоруссии и Молдавии. В компании объяснили, что это связано с «проблемами с логистикой». Когда производители вернутся к нормальному режиму работы, сказать сложно.