Производитель прочнейших смартфонов представил свой первый ноутбук

Ноутбук оснащён 14-дюймовым экраном. Корпус у него металлический, при этом толщина составляет 16,3 мм, а вес — 1,3 килограмма. Производитель утверждает, что Blackview Acebook1 устойчив к потёртостям и царапинам. Ещё у него имеются высококачественные динамики Dual BOX. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, должно хватать на 13 часов обычной работы.

Кроме того, у ноутбука есть большой 6,1-дюймовый тачпад. Что касается «железа», то Blackview Acebook1 получил процессор Intel Gemini lake N4120 и графический адаптер Intel UHD Graphics 600. У ноутбука имеется 4 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ.

Blackview Acebook1 оценён в $390 для первых покупателей.