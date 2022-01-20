Производитель смартфонов Infinix выпустил тонкий компактный ноутбук. Стоит ли его покупать

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Производитель смартфонов Infinix выпустил тонкий компактный ноутбук. Стоит ли его покупатьРассказали на YouTube-канале Tech Spurt
В одном из выпусков на канале Tech Spurt на YouTube эксперт оценил ноутбук Infinix Inbook X2 по основным параметрам.
Ведущий канала Крис Барраклаф (Chris Barraclough) оценил основные характеристики суперпортативного ноутбука Infinix Inbook X2. Стоит такая модель примерно 650 долларов.
- Дизайн. Одно из главных преимуществ устройства - его компактность и лёгкость. Весит ноутбук всего 1,24 кг, хотя корпус у него - полностью металлический. Толщина Infinix Inbook X2 при этом составляет 15 мм.
- Разъёмы. Из портов здесь установлены два USB-C, три USB 3.0, HDMI. Также есть слот для SD-карты.
- Клавиатура. Она «растянута» на ноутбуке от одного края до другого. Быстро печатать на ней вполне возможно. Имеется также у неё подсветка с двумя степенями яркости. Сенсорная панель также установлена удобно, работает она, по словам эксперта, хорошо. Однако при нажатии щелчок здесь получается очень громкий.
- Камера и микрофон. Камера имеет довольно стандартные характеристики для данной ценовой категории. В целом она очень простая. При недостатке света на видео и фото будет заметна зернистость. Есть возможность также включить двойные светодиоды, которые располагаются рядом с камерой (правда, они мешают общаться по видеосвязи, так как светят прямо в глаза). Веб-камера при этом не поддерживает приложение Windows Hello. Помимо этого, ведущий добавил, что на Inbook X2 нет сканера отпечатка пальцев.
- Операционная система. Поставляется ноутбук с Windows 11. В процессе работы эксперт не заметил сбоев, ошибок.
- Дисплей и аудио. Диагональ экрана составляет 14 дюймов. Есть возможность работать в нескольких программах одновременно благодаря разделению экрана. Изображение само по себе достаточно чёткое для комфортного просмотра HD-видео на Netflix. Может пригодиться ноутбук и для редактирования фото, хотя цветопередача здесь не идеальная. Максимальная яркость здесь составляет 350 нит, поэтому устройство лучше всего будет использовать в помещении. Присутствует на дисплее антибликовое покрытие.
Динамики дают довольно хороший звук. Но при этом максимальная громкость у них могла бы быть и побольше: в шумной обстановке ничего не будет слышно.
- Производительность. Оснащён ноутбук процессором Intel Core i7-1065 G7. ОЗУ составляет 8 ГБ, что позволяет без проблем выполнять все повседневные стандартные задачи. Также можно играть в не очень требовательные или старые игры. Объём SSD равняется у устройства 512 ГБ. Скорость чтения, согласно тесту, - более 2 гигабит в секунду, скорость записи - немного меньше 2 гигабит в секунду.
- Автономность. К сожалению, на целый день работы без подзарядки ноутбука не хватает. Если вы собираетесь провести день вне дома, то вам придётся зарядное устройство брать с собой.
В целом, заключает ведущий, Infinix Inbook X2 представляет собой довольно изящный и компактный ноутбук с Windows 11.
Источник: Tech Spurt