Производитель смартфонов Infinix выпустил тонкий компактный ноутбук. Стоит ли его покупать

Камера и микрофон. Камера имеет довольно стандартные характеристики для данной ценовой категории. В целом она очень простая. При недостатке света на видео и фото будет заметна зернистость. Есть возможность также включить двойные светодиоды, которые располагаются рядом с камерой (правда, они мешают общаться по видеосвязи, так как светят прямо в глаза). Веб-камера при этом не поддерживает приложение Windows Hello. Помимо этого, ведущий добавил, что на Inbook X2 нет сканера отпечатка пальцев.

Операционная система. Поставляется ноутбук с Windows 11. В процессе работы эксперт не заметил сбоев, ошибок.

Дисплей и аудио. Диагональ экрана составляет 14 дюймов. Есть возможность работать в нескольких программах одновременно благодаря разделению экрана. Изображение само по себе достаточно чёткое для комфортного просмотра HD-видео на Netflix. Может пригодиться ноутбук и для редактирования фото, хотя цветопередача здесь не идеальная. Максимальная яркость здесь составляет 350 нит, поэтому устройство лучше всего будет использовать в помещении. Присутствует на дисплее антибликовое покрытие.

Динамики дают довольно хороший звук. Но при этом максимальная громкость у них могла бы быть и побольше: в шумной обстановке ничего не будет слышно.

Производительность. Оснащён ноутбук процессором Intel Core i7-1065 G7. ОЗУ составляет 8 ГБ, что позволяет без проблем выполнять все повседневные стандартные задачи. Также можно играть в не очень требовательные или старые игры. Объём SSD равняется у устройства 512 ГБ. Скорость чтения, согласно тесту, - более 2 гигабит в секунду, скорость записи - немного меньше 2 гигабит в секунду.

Автономность. К сожалению, на целый день работы без подзарядки ноутбука не хватает. Если вы собираетесь провести день вне дома, то вам придётся зарядное устройство брать с собой.

В целом, заключает ведущий, Infinix Inbook X2 представляет собой довольно изящный и компактный ноутбук с Windows 11.