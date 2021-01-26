Производителей ноутбуков обвинили в утаивании характеристик видеокарт

Отсутствие индексов может ввести в заблуждение пользователей. NVIDIA уточнила, что не отказывалась от разных версий видеокарт, но маркировки больше не будет. А между тем, RTX 3070 Max-P, например, опережает RTX 3070 Max-Q на 31%.

Журналисты проверили сайты MSI, Lenovo, Gigabyte, Asus и Razer на наличие информации о характеристиках. Ни одна из компаний не указывает, какие версии видеокарт использует. Нужные данные нашли лишь на сайте XGM.