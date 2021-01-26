Ноутбуки и планшеты
Сегодня 15:40
Производителей ноутбуков обвинили в утаивании характеристик видеокарт
А это может быть критично
На днях профильные СМИ писали, что из описаний новых ноутбуков с видеокартами Ampere RTX 30 убрали индексы Max-Q и Max-P. Индекс Max-Q, например, указывал на то, что графическая карта в ноутбуке идёт с пониженными пределами мощности. Сама NVIDIA заявила, что рекомендует производителям указывать на сайтах или в документации точные характеристики видеокарты. Однако, как оказалось, практически никто этого не делает.
Отсутствие индексов может ввести в заблуждение пользователей. NVIDIA уточнила, что не отказывалась от разных версий видеокарт, но маркировки больше не будет. А между тем, RTX 3070 Max-P, например, опережает RTX 3070 Max-Q на 31%.
Журналисты проверили сайты MSI, Lenovo, Gigabyte, Asus и Razer на наличие информации о характеристиках. Ни одна из компаний не указывает, какие версии видеокарт использует. Нужные данные нашли лишь на сайте XGM.