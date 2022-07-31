Производители ноутбуков начали постепенно отказываться от компонентов Intel

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Производители ноутбуков начали постепенно отказываться от компонентов IntelВслед за Apple
Направление ноутбуков у Intel в последние полгода сильно упало. Об этом свидетельствуют числа из недавнего отчёта компании.
Выручка Intel в сегменте ноутбуков снизилась на 29%, в сегменте настольных компьютеров — на 18%. В обоих случаях динамика поставок комплектующих в штучном выражении ухудшалась опережающими темпами. Так, количество комплектующих для ноутбуков, отгруженных Intel во втором квартале, уменьшилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В компании считают, что это произошло из-за снижения спроса в потребительском и образовательном сегментах. Впрочем, концентрация на коммерческом сегменте позволила Intel частично компенсировать сокращение поставок комплектующих.
Ранее стало известно, что в последней модели MacBook Air на фирменном процессоре M2 компания Apple заменила последний компонент Intel.