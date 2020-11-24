Производительность новых MacBook Pro с 8 и 16 ГБ памяти оказалась почти одинаковой

Ноутбуки протестировали в нескольких бенчмарках, в том числе Geekbench и Cinebench. Также использовались замеры скорости экспорта RAW. В Geekbench и Cinebench не было замечено разницы между производительностью MacBook Pro с 8 и 16 ГБ памяти. В других тестах, которые делали особый упор на использование RAM, некоторая разница всё же обнаружилась.

Например, в бенчмарке, который имитировал компиляцию кода, модель с 16 ГБ набрала 122 балла, а модель с 8 ГБ — 136. Тут чем ниже результат, тем лучше.

Наиболее ощутимая разница наблюдалась при экспорте видео формата 8К RAW R3D в формат 4К. 8-ГБ MacBook справился с этим за 13 минут и 57 секунд, а 16-ГБ — за 5 минут и 59 секунд. Тем не менее, в большинстве тестов результаты ноутбуков были близки.