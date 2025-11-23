Производительность процессора Huawei MatePad Edge оказалась близка к Apple M5

Инсайдер UncleKanshan опубликовал большой список характеристик MatePad Edge и рассказал, чем он будет отличаться от предыдущих моделей. Главное улучшение — совершенно новый чип серии Kirin 9, который, по слухам, работает в три раза быстрее, чем процессор Kirin T92 в MatePad Pro 13.2.

Чтобы выдерживать такую производительность, Huawei вроде бы оснастила устройство продвинутой системой жидкостного охлаждения. Предполагается, что она позволит чипу работать с теплопакетом до 28 Вт. Аккумулятор на 12 800 мАч стал лучше и по конструкции. По данным утечек, он способен поддерживать высокие нагрузки и мощности до 140 Вт.

Но самое необычное — возможная поддержка более 13 000 Windows-приложений и игр на DirectX 11.

Остаётся дождаться официальной презентации.