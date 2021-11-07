Пять лучших планшетов для рисования

Пять лучших планшетов для рисованияПо версии издания Interesting Engineering
В подборку устройств вошли пять моделей планшетов. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Wacom Cintiq 16
HD-дисплей с разрешением 1920x1080 позволит вам чётко увидеть каждую деталь вашего рисунка. Кроме того, экран устойчив к царапинам и имеет антибликовое покрытие. 8192 уровней давления и распознавание наклона пера Wacom Pro Pen 2 помогут создать ощущение, что вы рисуете на бумаге. Важно, что перо заряжается от экрана при использовании, поэтому у вас будет возможность работать с ним бесконечно долго. Также модель оснащена складывающимися ножками и кабелем HDMI 3-в-1.
2. Wacom PTH660 Intuos Pro
Это отличный инструмент для тех, кто предпочитает планшеты для рисования без дисплея. При этом перо Wacom Pro Pen 2 даст вам возможность почувствовать себя максимально комфортно в процессе работы благодаря чувствительности с уровнем давления 8192, а также отслеживанию наклона пера. Как и в предыдущем случае, перо заряжается в ходе его использования. Размер планшета - 16,8 x 11,2 дюйма, а его активная область - 12,1 x 8,4 дюйма. Для облегчения рисования вы также можете запрограммировать клавиши по своему усмотрению и управлять при помощи сенсорного кольца Touch Ring поворотом холста, размером кисти и пр.
3. HUION KAMVAS Pro 16
15,6-дюймовый экран и разрешение Full HD позволит вам насладиться чёткой картинкой. Цветовая гамма 120% sRGB обеспечит максимально реалистичные цвета. По этой причине пользоваться данной моделью могут все, для кого крайне важна точная цветопередача: как художники, так и фотографы, графические дизайнеры и др. Перо без батареек PW507 обладает 8192 уровнями чувствительности, распознаванием наклона ± 60 °, причём практически без задержек. А ещё вы можете настроить две кнопки, которые находятся с двух сторон смарт-ручки, чтобы быстрее открывать необходимые программы. Ещё здесь есть настраиваемая клавиатура 6-в-1, то есть 6 клавиш и сенсорная панель. Толщина планшета - 11,5 миллиметра, вес - менее 1,3 кг. Подключается устройство к Mac или Windows (используется кабель USB-C 3-в-1), совместим с Adobe Photoshop, Clip Studio Paint, SAI, Lightroom.
4. HUION H610 Pro V2
Для него используется стилус без аккумулятора PW100. Инструмент обладает высокой чувствительностью - до 8192 уровней давления пера, поддерживает возможность определения наклона на ± 60 °. Также планшет имеет 8 простых клавиш и 16 - программируемых. Есть возможность подключить устройство к Mac, Windows или смартфону (через приложение Huion Sketch) и пользоваться такими программами, как Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Painter, Manga Studio, Clip Studio, Zbrush, Krita, Gimp. А ещё здесь есть противоскользящее покрытие и закругленные края.
5. Simbans PicassoTab
Подойдёт новичкам. Мощный процессор MediaTek обеспечит работу в режиме многозадачности, причём вы также можете создавать заметки в приложении Autodesk Sketchbook, скачивать программы в Google Play, искать информацию в интернете благодаря подключению к Wi-Fi. 10-дюймовый IPS HD-дисплей PicassoTab, высококачественная и яркая картинка, активное перо с функцией отклонения ладони дадут возможность работать с рисунком максимально аккуратно. А ещё здесь 64 ГБ дискового пространства.