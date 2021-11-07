Пять лучших планшетов для рисования

В подборку устройств вошли пять моделей планшетов. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Wacom Cintiq 16

HD-дисплей с разрешением 1920x1080 позволит вам чётко увидеть каждую деталь вашего рисунка. Кроме того, экран устойчив к царапинам и имеет антибликовое покрытие. 8192 уровней давления и распознавание наклона пера Wacom Pro Pen 2 помогут создать ощущение, что вы рисуете на бумаге. Важно, что перо заряжается от экрана при использовании, поэтому у вас будет возможность работать с ним бесконечно долго. Также модель оснащена складывающимися ножками и кабелем HDMI 3-в-1.