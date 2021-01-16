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Сегодня 15:53
Qualcomm готовит свой ответ процессору Apple M1 для ноутбуков
Чип SC8280
В прошлом году Apple представила ARM-процессор M1 для ноутбуков. Пока у конкурента компании Qualcomm нет схожих по производительности и функциональности решений, но, как пишут источники, они скоро появятся.
WinFuture сообщил, что Qualcomm готовит свой ответ процессору Apple M1 в виде нового поколения чипов Snapdragon для ноутбуков. В одной из баз данных засветился Qualcomm SC8280, вероятный преемник Qualcomm Snapdragon 8cx и 8cx Gen 2. В отличие от этих чипов новый сможет поддерживать более 16 ГБ оперативной памяти.
Сообщается, что кристалл SC8280 будет больше — 20 x 17 мм (у 8cx было 20 x 15 мм). Также источники пишут, что платформа может включать более восьми ядер. Пока же чип тестируется с 32 ГБ памяти LPDDR4X. SoC могут выпустить в более доступной и Pro-версиях.
Пока чип находится на стадии разработки.