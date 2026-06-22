Qualcomm выпустит обновленные ноутбучные процессоры X2

В конце прошлого года Qualcomm представила процессоры X2 Elite (в нескольких модификациях), а в начале этого добавила к ним серию X2 Plus. Однако, по данным инсайдера @Reptalicant, у инженеров тестируются новые образцы.

В утечке фигурируют новые кодовые обозначения инженерных плат. Например, модели XG291034 и XG291036 по характеристикам близки к существующим версиям X2E-84-100, X2E-80-100 и X2E-78-100. А чип XG291042, в свою очередь, напоминает текущий X2P-64-100. Кроме того, обновление получит и самый мощный 18-ядерный процессор «Glymur».

Также заметили появление нового базового чипа X2 Standard. Его кодовое имя «Calypso» уже мелькало в технической документации. Он займет нишу между X2 Plus и более бюджетной серией C.