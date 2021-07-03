Qualcomm выпустит принципиально новый мощный процессор для ноутбуков

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 17:38
Qualcomm выпустит принципиально новый мощный процессор для ноутбуковБудет конкурировать с Apple Silicon
На днях Qualcomm представила новый смартфонный процессор Snapdragon 888+, который отличается от обычного Snapdragon 888 частотой CPU. Как оказалось, этим новинки компании не исчерпываются — у неё есть большие планы на рынок ноутбуков.
Сегодня Qualcomm объявила, что хочет выпустить в 2022 году новый мобильный процессор для ноутбуков. Он будет использовать архитектуру Nuvia.
Представитель Qualcomm заявил, что компания предложит чипы, которые не только будут конкурировать с Apple M1, но и могут превзойти этот процессор. Qualcomm стремится предложить «лучшую производительность для устройств на аккумуляторах».
Предполагается, что чип Qualcomm обеспечит прирост производительности IPC на 40-50% по сравнению с процессорами Intel 10-го поколения и чипами AMD на архитектуре Zen 2, при этом ему понадобится куда меньше энергии.