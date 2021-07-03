Qualcomm выпустит принципиально новый мощный процессор для ноутбуков

Сегодня Qualcomm объявила, что хочет выпустить в 2022 году новый мобильный процессор для ноутбуков. Он будет использовать архитектуру Nuvia.

Представитель Qualcomm заявил, что компания предложит чипы, которые не только будут конкурировать с Apple M1, но и могут превзойти этот процессор. Qualcomm стремится предложить «лучшую производительность для устройств на аккумуляторах».

Предполагается, что чип Qualcomm обеспечит прирост производительности IPC на 40-50% по сравнению с процессорами Intel 10-го поколения и чипами AMD на архитектуре Zen 2, при этом ему понадобится куда меньше энергии.