Qualcomm выпустит процессор для более дешевых Windows-ноутбуков

Серия Snapdragon X уже впечатлила пользователей увеличенным временем автономной работы и возможностями искусственного интеллекта. Ее возглавляют премиальный Elite и среднеуровневый X Plus. Qualcomm теперь стремится разработать бюджетный вариант, чтобы расширить рынок.

Хотя конкретные сведения о новом чипе остаются скудными, Qualcomm подтвердила, что он будет включать тот же блок нейронной обработки (NPU), который используется в существующих чипах Snapdragon X. Точная дата выхода пока не раскрывается, но вероятным местом официального анонса является январская выставка CES 2025.