Qualcomm выпустит процессор для более дешевых Windows-ноутбуков

Опубликовано 21 ноября 2024, 19:531 мин.
Qualcomm выпустит процессор для более дешевых Windows-ноутбуковНе флагманская модель
Qualcomm расширит свою линейку Snapdragon X чипом начального уровня, призванным сделать Arm-ноутбуки с Windows более доступными. Новый вариант Snapdragon X будет использоваться в ноутбуках по цене от 600 долларов, что значительно ниже премиальных моделей Snapdragon X Elite по цене от 1200 долларов.
Серия Snapdragon X уже впечатлила пользователей увеличенным временем автономной работы и возможностями искусственного интеллекта. Ее возглавляют премиальный Elite и среднеуровневый X Plus. Qualcomm теперь стремится разработать бюджетный вариант, чтобы расширить рынок.
Хотя конкретные сведения о новом чипе остаются скудными, Qualcomm подтвердила, что он будет включать тот же блок нейронной обработки (NPU), который используется в существующих чипах Snapdragon X. Точная дата выхода пока не раскрывается, но вероятным местом официального анонса является январская выставка CES 2025.