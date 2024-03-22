Qualcomm высказалась о поддержке игр на ноутбуках с ее процессором

На конференции Game Developers Conference 2024 компания Qualcomm раскрыла свою стратегию развития Windows на ноутбуках со Snapdragon. Ключевой момент заключается в эмуляции — эти ноутбуки будут использовать специальное ПО для запуска игр, обычно предназначенных для процессоров Intel и AMD. Qualcomm уверяет разработчиков, что такая эмуляция обеспечит производительность, близкую к нативной.

Ожидается, что ноутбуки на Snapdragon X Elite будут представлены этим летом, что может совпасть с появлением новых устройств Surface на базе Arm от Microsoft. Такой акцент на совместимость является значительным сдвигом по сравнению с предыдущими попытками создания ноутбуков на базе Arm.

Qualcomm признает наличие ограничений — игры, зависящие от специфического античит-программного обеспечения или набора инструкций AVX, могут работать не идеально. Однако компания уверена, что большинство популярных игр в Steam будут работать без проблем.