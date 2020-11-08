Раскрыт мощный процессор для ноутбуков на сдвоенных ядрах Snapdragon 875

Cortex-A78C — это высокопроизводительное ядро. До сих пор такие использовали только в четырёхъядерной конфигурации. Высокопроизводительные ядра дополняли четыре энергоэффективных. Так оно устроено и в Snapdragon 875. Подобная компоновка хорошо подходит для смартфонов, а для ноутбуков Arm решила сделать шестиядерные и восьмиядерные конфигурации Cortex-A78C. То есть мощный процессор для ноутбуков будет сделан, в сущности, на сдвоенных ядрах Snapdragon 875.

Пока Arm не назвала тактовую частоту Cortex-A78C, но известно, что смартфонный порог в 2,42 ГГц будет предолён. Вместе с новыми ядрами можно использовать 8 МБ кэш-памяти третьего уровня. Кроме того, у Cortex-A78C будет улучшена защита от взлома.