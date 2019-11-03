Раскрыт прирост производительности новых шестиядерных процессоров для ультрабуков

TDP у чипа равно всего 15 Вт. Он также поддерживает технологию Hyper-Threading, благодаря чему обладает 12 потоками. Базовая частота процессора равна 1,1 ГГц, а максимальная разогнанная частота для одного ядра достигает 4,9 ГГц. Все шесть ядер могут разогнаться до 3,9 ГГц. Изготовлен Core i7-10710U по 14-нм техпроцессу.

Тесты модель проходила в составе ноутбука Dell XPS 13 (7390). В Geekbench 4 процессор показал лучший результат в многоядерном тесте по сравнению с четырёхядерными Intel Core U-серии. В одноядерном тесте модель уступила Core i7-1065G7 (Ice Lake) и Core i7-8665U (Whiskey Lake).

В Cinebench R20 ситуация похожая: в многоядерном тесте отличные результаты, в одноядерном — небольшое отставание.

Эксперты также измерили температуру процессора во время тестов. Так при испытаниях в CineBench R15 частота составила 3,1 ГГц, а температура достигла 97 градусов по Цельсию.

Отмечается, что в ряде тестов Core i7-10710U обошёл даже игровой четырёхядерный Ryzen 7 3750H, который имеет более высокий TDP.