Раскрыт процессор с консольной графической архитектурой для недорогих ноутбуков

Предстоящее семейство мобильных APU начального уровня будет состоять из трёх моделей — AMD Ryzen 3 7420U, AMD Athlon Gold 7220U и AMD Athlon Silver 7020U.

Известно, что Ryzen 3 7420U будет оснащен четырёхъядерным CPU с восемью потоками. Все четыре ядра ЦП будут построены на более старой архитектуре AMD Zen 2, которой в 2022 году исполнится 3 года. А вот в плане графики APU повезло больше — этот будет GPU на RDNA2. Именно такая архитектура используется в современных консолях. Впрочем, тут ожидается всего одна рабочая группа (WGP) с двумя Compute Units (CU).

AMD объявила, что APU Mendocino будут запущены в четвёртом квартале 2022 года и поступят на рынки к концу года. Эти гибридные процессоры будут использоваться в ноутбуках по цене от 399 до 699 долларов.