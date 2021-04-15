Раскрыт складывающийся в три раза планшет Samsung

Источники пишут, что устройство сейчас находится в разработке и выйдет в первом квартале 2022 года. Предыдущие утечки об этом продукте гласили, что он будет выпущен в 2021 году. Однако, похоже, это неправда. Есть вероятность, что Samsung выпустит тизер Galaxy Z Fold Tab в этом году. Возможно, вместе с анонсом Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, который состоится в августе.

Сообщается также, что Galaxy Z Fold Tab будет поддерживать гибридный S Pen. Этот стилус может дебютировать вместе с Galaxy Z Fold3. К сожалению, пока информации об этом совместимом с Bluetooth S Pen мало. Известно только, что он будет отличаться от предыдущих стилусов.