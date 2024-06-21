Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 21 июня 2024, 16:16
1 мин.

Раскрыт топ-10 самых популярных ноутбуков в России на весну 2024 года

Его составляли в AliExpress
AliExpress опубликовал рейтинг самых популярных ноутбуков в России на весну 2024 года, составленный на основе данных о продажах с марта по май. В топ брендов вошли Honor, Xiaomi, Machenike, CHUWI и Lenovo. Покупатели отдают предпочтение моделям с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителем. Самые популярные размеры экрана - 15-16 дюймов.
Раскрыт топ-10 самых популярных ноутбуков в России на весну 2024 года
© Ferra

Возглавляет список ноутбук Honor MagicBook X16 Pro с 16-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i5 и накопителем на 512 ГБ. Следом за ним идет Xiaomi RedmiBook Pro 16 2024, оснащенный процессором Intel Core Ultra 5, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ.

Раскрыт топ-10 самых популярных ноутбуков в России на весну 2024 года

© Honor

Также стоит отметить Xiaomi RedmiBook Pro 15 2023, оснащенный процессорами AMD Ryzen, и Machenike Light 16 Pro, игровой ноутбук с Nvidia GeForce RTX4060.

Бюджетные варианты, такие как CHUWI GemiBook PLUS с процессором Intel N100, также попали в список, как и высокопроизводительные модели, такие как Lenovo ThinkBook 14+ 2023 и Lenovo Xiaoxin Pro 1, оснащенные процессорами AMD Ryzen и до 32 ГБ оперативной памяти.

Раскрыт топ-10 самых популярных ноутбуков в России на весну 2024 года

© Lenovo

Xiaomi доминировала в списке, помимо вышеперечисленных в списке есть несколько моделей, включая Xiaomi RedmiBook 16, Xiaomi RedmiBook 15E и Xiaomi RedmiBook 14, каждая из которых предлагает надежные технические характеристики для различных потребностей и бюджетов.

Источник:AliExpress
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Xiaomi
,
#AliExpress
,
#Honor
,
#ноутбук
,
#Россия