Раскрыт топ-10 самых популярных ноутбуков в России на весну 2024 года

Раскрыт топ-10 самых популярных ноутбуков в России на весну 2024 годаЕго составляли в AliExpress
Возглавляет список ноутбук Honor MagicBook X16 Pro с 16-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i5 и накопителем на 512 ГБ. Следом за ним идет Xiaomi RedmiBook Pro 16 2024, оснащенный процессором Intel Core Ultra 5, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ.
Также стоит отметить Xiaomi RedmiBook Pro 15 2023, оснащенный процессорами AMD Ryzen, и Machenike Light 16 Pro, игровой ноутбук с Nvidia GeForce RTX4060.
Бюджетные варианты, такие как CHUWI GemiBook PLUS с процессором Intel N100, также попали в список, как и высокопроизводительные модели, такие как Lenovo ThinkBook 14+ 2023 и Lenovo Xiaoxin Pro 1, оснащенные процессорами AMD Ryzen и до 32 ГБ оперативной памяти.
Xiaomi доминировала в списке, помимо вышеперечисленных в списке есть несколько моделей, включая Xiaomi RedmiBook 16, Xiaomi RedmiBook 15E и Xiaomi RedmiBook 14, каждая из которых предлагает надежные технические характеристики для различных потребностей и бюджетов.