Раскрыт топ-10 самых популярных ноутбуков в России на весну 2024 года

Также стоит отметить Xiaomi RedmiBook Pro 15 2023, оснащенный процессорами AMD Ryzen, и Machenike Light 16 Pro, игровой ноутбук с Nvidia GeForce RTX4060.

Бюджетные варианты, такие как CHUWI GemiBook PLUS с процессором Intel N100, также попали в список, как и высокопроизводительные модели, такие как Lenovo ThinkBook 14+ 2023 и Lenovo Xiaoxin Pro 1, оснащенные процессорами AMD Ryzen и до 32 ГБ оперативной памяти.