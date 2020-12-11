Раскрыт уровень производительности GeForce RTX 3070 для ноутбуков

Видеокарта набрала 1394 балла в синтетическом тесте V-Ray 5, который проверяет быстродействие GPU в задачах по трассировке лучей. Результат мобильной RTX 3070 оказался меньше, чем результат десктопной RTX 3060 Ti — 1503 балла. Кроме того, GeForce RTX 3070 для ноутбуков на несколько процентов медленнее, чем настольная GeForce RTX 2080 Ti.

VideoCardz указывает, что характеристики мобильных видеокарт серии RTX 30 всё ещё неизвестны. Однако похоже на то, что десктопные модели не будут соотноситься с моделями для ноутбуков по используемым чипам.