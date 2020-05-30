В сети ожидают выход новых процессоров Intel Elkhart Lake, которые будут сочетать графику Gen11 и 10-нм технологию производства. Эта линейка должна будет заменить модели семейства Atom, нашедшие своё место в недорогих нетбуках, планшетах и других устройствах, для которых важно малое энергопотребление. Теперь же в сети раскрыт уровень производительности новейших сверхбюджетных процессоров Intel для ноутбуков.