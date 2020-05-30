Ноутбуки и планшеты
Сегодня 19:35
Раскрыт уровень производительности новейших сверхбюджетных процессоров Intel для ноутбуков
Займут место в нише Intel Atom
В сети ожидают выход новых процессоров Intel Elkhart Lake, которые будут сочетать графику Gen11 и 10-нм технологию производства. Эта линейка должна будет заменить модели семейства Atom, нашедшие своё место в недорогих нетбуках, планшетах и других устройствах, для которых важно малое энергопотребление. Теперь же в сети раскрыт уровень производительности новейших сверхбюджетных процессоров Intel для ноутбуков.
Результаты тестов появились в базе данных Futuremark. Процессор Intel Elkhart Lake набрал 571 балл. Отдельно Graphics Score составил 590 баллов, а Physics Score — 3801 балл. По части графики показатель вышел ниже, чем у Intel UHD Graphics 630 (Gen9.5), а по части производительности «расчётной» подсистемы показатель уступил 6-ядерным Intel Coffee Lake.
В Time Spy процессор получил 170 баллов (148 Graphics Score и 1131 Physics Score).