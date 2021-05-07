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Сегодня в 13:59
Раскрыта батарея грядущего планшета Xiaomi Mi Pad 5
Это будет конкурент iPad Pro
Xiaomi готовится к выпуску новой серии планшетов Mi Pad 5. Они должны стать конкурентами для моделей iPad Pro, Galaxy Tab и Huawei Mate Pad Pro. Стали известны характеристики батареи новинок от Xiaomi.
Один из планшетов получил сертификацию 3C. Благодаря этому стало ясно, что он будет оснащаться двойной батареей. Ёмкость каждой отдельной ячейки составляет 4260 мАч. Это значит, что общая ёмкость будет равна 8520 мАч.
По слухам, в серии Mi Pad 5 будет две модели — обычная и Pro. Pro-версия получит LCD-экран частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560 x 1600 пикселей. Также у планшета будет поддержка стилуса. Согласно рендерам, у Mi Pad 5 будет тройная основная камера, как у смартфона Mi 11. Но это неподтверждённая информация.