Раскрыта батарея грядущего планшета Xiaomi Mi Pad 5

Один из планшетов получил сертификацию 3C. Благодаря этому стало ясно, что он будет оснащаться двойной батареей. Ёмкость каждой отдельной ячейки составляет 4260 мАч. Это значит, что общая ёмкость будет равна 8520 мАч.

По слухам, в серии Mi Pad 5 будет две модели — обычная и Pro. Pro-версия получит LCD-экран частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560 x 1600 пикселей. Также у планшета будет поддержка стилуса. Согласно рендерам, у Mi Pad 5 будет тройная основная камера, как у смартфона Mi 11. Но это неподтверждённая информация.